ВВС США заметили два российских Ту-142 в зоне ПВО Аляски

ВВС США признали, что российские самолеты Ту-142 оставались в международном воздушном пространстве и ничьих границ не нарушали Фото: Александр ГЛУЗ

ВВС США «опознали и отследили» два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в зоне систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом в ночь на вторник, 26 января, заявило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), признав при этом, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ничьих границ не нарушали.

«Около 19:00 (03:00 мск) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады», - говорится в сообщении НОРАД, опубликованном на его странице в Twitter.

Между тем, ранее министерство обороны России сообщало, что экипажи самолетов Ту-142 Северного флота продолжают плановые полеты над важными районами Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Все полеты выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».