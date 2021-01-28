В России запретили продажу кальянов и табачных стиков в интернете

До этого ограничения розничной торговли распространялись только на сам табак и табачные изделия Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня в России вступает в силу запрет на продаже в интернете кальянов и никотинсодержащей продукции, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Такие изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые летом минувшего года, начали действовать в четверг, 28 января.

До этого ограничения розничной торговли распространялись только на сам табак и табачные изделия: их можно было продавать только в магазинах, павильонах или других торговых объектах. Теперь данные ограничения распространяют и на никотинсодержащую продукцию и кальяны.

Издание РИА Новости сообщает, что на минувшей неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых производитель уведомил их о новом запрете на онлайн-продажу.

- С сегодняшнего дня табачные стики можно будет приобрести только в стационарных магазинах. Сами устройства для потребления никотинсодержащей продукции по-прежнему можно купить дистанционно, - сообщил вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в России Сергей Слипченко.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России за последний квартал 2020 года значительно увеличился спрос на табачные изделия. Продажи традиционных сигарет в денежном выражении выросли на шесть процентов, а стиков для электронных сигарет — на 34 процента.