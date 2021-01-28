Власти Украины ввели новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Об этом говорится в Указе на сайте главы государства.

В документе говорится, что Указ вступает в свою законную силу со дня опубликования, 28 января.

При этом, сам санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.

- Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на секретаря СНБО, - говорится в тексте.