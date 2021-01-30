В России за сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 30 января 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 3 832 080 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа в очередной раз по количеству заболевших Санкт-Петербург начал опережать Москву, в северной столице зафиксировали 2512 новых случая заражения. Москва теперь находится на втором месте теперь Санкт-Петербург с 2430 заболевшими, ранее столица была в лидерах. Замыкает тройку Московская область со 1069 инфицированными.

Среди новых заразившихся около 10,5 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Также, за минувшие сутки зафиксировали 512 летальных исхода, а выздоровело вновь больше, чем заразились - 24 502 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 72 697 заболевших, всего вылечились 3 279 964 пациентов