Дмитрий Медведев осудил Twitter за рекомендацию подписаться на Навального

Медведев рассказал, как алгоритм Twitter рекомендовал его знакомому подписку на Навального. Фото: Александр Астафьев POOL ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политизированными алгоритмы Twitter и привёл в пример, как его друг зарегистрировался в соцсети и Twitter сразу рекомендовал подписаться на оппозиционного политика Алексея Навального при регистрации, основываясь только на том, что пользователь из России.

- Знаете, я вам один такой случай расскажу любопытный, совсем недавний. Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример, - отметил Медведев в интервью российским СМИ.