Путин попросил защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе совещания с банкирами президент России Владимир Путин попросил защитить интересы граждан, вкладывающихся в ценные бумаги. Российский лидер отметил, что эти люди не должны стать новой версией «обманутых дольщиков», указав на рискованность таких.

«Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами ... Не хватало только второго издания обманутых дольщиков!», - заявил глава государства, призвав банкиров позаботиться о снижении рисков таких вкладчиков

Путин также подчеркнул, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания глава государства отметил важную роль банковской системы в преодолении последствий пандемии. По его словам, на участии банков «был завязан» целый набор инструментов поддержки предприятий, компаний, реального сектора экономики.