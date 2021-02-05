Ливан одобрил использование российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Ливана одобрило для использования российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как сообщает информационное агентство страны NNA, выдать разрешения на экстренное использование для вакцины «Спутник V» согласился Научно-технический комитет, сформированный министром здравоохранения временного правительства Ливана.

Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность вакцины «Спутника V». Исследования экспертов показали, что российский препарат эффективен на 91,6 процент. Всего в испытании приняли участие 19 866 человек. Из них 14 964 получили вакцину, а 4 902 - плацебо. Антитела выработались более чем у 98 процентов добровольцев, и у 100 процентов появился клеточный иммунный ответ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что в скором времени российская вакцина пройдет регистрацию в Евросоюзе, и заявил, что «Спутник V» будет «полезна для всего человечества».