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Доктор Мясников предупредил об опасности использования сосудосуживающих капель

Специалист рассказал, что они могут оказывать негативное воздействие на работу сердца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Доктор Мясников предупредил об опасности использования сосудосуживающих капель

Доктор Мясников предупредил об опасности использования сосудосуживающих капель

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности использования сосудосуживающих капель. Он указал, что они могут оказывать негативное воздействие на работу сердца.

«Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию», - сообщил специалист

По его словам, тахикардия является одним из побочных эффектов таких капель. Мясников отметил, что эти капли также могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.

Доктор также указал на то, что сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что может быть очень опасно для людей с больными почками.

Мясников посоветовал применять такие капли не больше трех дней, а в качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.

«Так что имейте в виду, капли - не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», - добавил он.