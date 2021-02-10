Невролог перечислила семь признаков «тихого» инсульта Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-невролог Аминат Долова перечислила основные признаки «тихого» инсульта – острого нарушения кровообращения без ярко выраженных симптомов. В интервью изданию «Аргументы и факты» медик отметила, что данное заболевание чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной томографии или МРТ головного мозга.

Болезнь далеко не всего проходит совсем без симптомов. Аминат Долова порекомендовала обратить внимание на некоторые признаки, которые могут указывать на «тихий» инсульт. В список вошли внезапно появившееся головокружение, нарушение походки и зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, асимметрия лица, а также ощущение онемения, появление чувства слабости в конечностях.

Невролог отметила, что при появлении данных симптомов следует как можно быстрее обратиться к медикам для соответствующего обследования и постановки диагноза.

Ранее известный российский доктор Александр Мясников рассказал, что обычная боль в горле может представлять смертельную опасность. Такое возможно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой.