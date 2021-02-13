В Щелково из-за снегопада просел надувной теннисный корт. Фото: МЧС России

В субботу, 13 февраля, из-за сильного снегопада в столичном регионе, в подмосковном Щелково произошла утечка воздуха, из-за которой идёт сдувание надувной конструкции теннисного корта. Об этом сообщает МЧС России.

«Г.о. Щёлково, ул. Центральная, д.71. Воздушно-опорное сооружение теннисного корта. Из за утечки воздуха, идёт сдувание надувной конструкции, людей внутри нет», - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале ведомства

Ранее ведомство сообщило о том, что в торговом центре в подмосковном Щелково произошло обрушение, отметив, что под завалами могут находиться люди. В ГУ МЧС по Московской области опровергли информацию об обрушении в ТЦ в Щелково.

Как сообщил источник kp.ru, стены и купольная часть теннисного корта состоят из резины, и они надувные, а перекрытия между ними бетонные. Сами бетонные перекрытия на данный момент не обрушились, однако угроза такая пока сохраняется. Эвакуирован 81 человек, среди них 50 посетителей, 23 человека персонала и восемь детей. Пострадавших нет.