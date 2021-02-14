Силуанов рассказал, как вложить деньги с гарантированным доходом Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как гражданам вложить деньги для гарантированного дохода.

По словам министра, самой оптимальной альтернативой фондовому рынку будут облигации федерального займа для населения, поскольку именно они могут гарантировать доход и сохранность сбережения.

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги - облигации специального займа», - рассказал глава Минфина в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия 1»,

Силуан также отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.

Кроме того, глава Минфина сообщил, что ведомство рассматривает в этом году возможность инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).