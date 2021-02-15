В центре Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

На Лубянском проезде произошло обрушение строительных лесов. Фото: Дептранс

На Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса, сообщает столичный Департамент транспорта.

Обрушение произошло по адресу Лубянский проезд, дом 21, строение 2. Около места происшествия затруднено движение транспорта, открыта одна полоса.

В результате ЧП пострадал как минимум один человек, под завалами могут находиться люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Также отмечается, что строительные леса в центре Москвы упали на временный пешеходный переход.

- Лубянский проезд, д. 21, стр. 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе, - сказано в сообщении Дептранса, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что один человек после обрушения строительных лесов госпитализирован.