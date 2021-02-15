Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных в поездах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта России представило новые правила перевозки животных в железнодорожном транспорте. Соответствующие правила опубликованы в понедельник, 15 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее подобные перевозки регламентировались актом Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новый документ вступает в силу с 1 сентября текущего года и имеет срок действия шесть лет - до 1 сентября 2027 года.

При перевозке животные подразделяются на две категории: мелкие домашние животные, которых разрешено перевозить в пассажирских поездах, и животные, относящиеся к грузам.

Как сообщается, в случае второй категории для транспортировки необходимо использовать грузовые вагоны, а отправитель такого «груза» должен обеспечить животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, а также необходимыми емкостями для запаса воды. Кроме того, должна быть подстилка на весь путь, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

Проводник, в свою очередь, должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагона с животными, а также во время стоянки поезда осуществлять очистку пространства от продуктов жизнедеятельности животных.

«Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке… Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования», - говорится в документе.

Сопровождающий персонал должен уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора, если произойдёт массовое или единичное заболевание животных, а также сообщать об их отказе от еды или воды.