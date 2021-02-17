Байден пообещал, что каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19 к концу июля

Джо Байден Фото: REUTERS

Каждый желающий американец сможет вакцинироваться от коронавирусной инфекции, но только к концу июля. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, указав на то, что к тому времени у Штатов будет достаточно доз вакцин.

«К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого … К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля - 600 млн», - заявил глава Белого дома на встрече с общественностью в Милуоки, штат Висконсин.

По словам американского лидера, за первые недели его президентства удалось добиться значительного увеличения производства вакцины.

Байден также отметил успех в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества», - заявил американский президент, напомнив про его указ, позволяющий привлекать к данной работе медработников на пенсии.

Как уточнил Байден, ха это время к работе в инфраструктуре вакцинирования привлекли около 1 тыс. военных, а также задействовали Национальную гвардию. «К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку», - добавил он.

Напомним, США долгое время находится на первом месте по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. По последним данным Worldometers, в стране выявили 28 381 220 случаев заражения COVID-19, а жертвами стали 499 991 человек.