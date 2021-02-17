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Политика

Путин: Россия не допустит попыток вмешательства в выборы

По словам российского лидера, что страна заинтересована в том, чтобы «выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в выборы в Государственную думу. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с главами думских фракций в среду, 17 февраля.

Как отметил глава государства, страна заинтересована в том, чтобы «выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе».

«И главное, очень важно для избирателей, безусловно. Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании … Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», - подчеркнул президент.

Как отметил российский лидер, «патриотическая сплоченность» нужна, в особенности для ведущих партий, которые имеют свои «традиции, идеологию и реальное влияние в обществе». «Этот авторитет надо постоянно поддерживать», - пояснил он.