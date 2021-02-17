Avito будет блокировать продажи приглашений в соцсеть Clubhouse Фото: REUTERS

Сервис Avito начал блокировать продажу приглашений в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse на своей платформе.

Ранее российские интернет-площадки объявлений Avito и «Юла» сообщили, что наблюдают высокий спрос на приглашения в соцсеть Clubhouse, однако отметили, что инвайты носят мошеннический характер.

Уточнялось, что среди этих приглашений были те, что носили явно спекулятивные предложения, однако проверить подлинность товара не представляется возможным, в связи с чем Avito решила запретить продажу приглашений.

«Мы приняли решение запретить продажу инвайтов, чтобы защитить наших пользователей от возможного мошенничества», - приводит ТАСС заявление российские интернет-площадки Avito.

Clubhouse - социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах, а пользоваться соцсетью можно только по специальным приглашениям и только на iOS.