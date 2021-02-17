Биткоин поднялся до $51 тысячи, обновив исторический максимум. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биткоин снова обновил свой исторический максимум. Популярная криптовалюта перешагнула порог в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов в среду, 17 февраля.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.57 мск биткоин дорожал на 4,8% - до 51 273 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,13% - до 51 212 долларов. Динамика приводится за сутки.

Криптовалюта продолжает расти. Днем ранее биткоин достиг отметку 50 000 долларов.

Напомним, что в новую форму валюты ранее особо никто не верил. Но, начав свой подъем в 2017 году, она стала прорывом в мировой экономике.

Начиная с 16 февраля 2020 года, биткоин активно бьет свои собственные рекорды. Преодолев порог в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, он активно движется вперед.

После нового года рост криптовалюты возобновился после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила о том, что собирается инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов.