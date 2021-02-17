Жители Подмосковья сдали на переработку более 50 тысяч елок

Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Московской области сдали на переработку более 50 тысяч новогодних елок. Деревья после праздников сдали люди, поддержавшие ежегодную экологическую акцию «Подари вторую жизнь своей елке!».

Акция стартовала еще в середине января и завершилась в начале текущей недели, 15 февраля.

Сообщается, что больше всего елок сдали жители в Сергиево-Посадском кластере — свыше четырнадцати тысяч. В Рузском кластере собрали более десяти тысяч деревьев. В результате, общее число отданных на переработку елок в два раза превысило показатели прошлого года и в 6,5 раза показатели первого года проведения акции.

«Безусловно, в планах министерства продолжать каждый год собирать новогодние ели у населения — не только для увеличения объема отходов для переработки вторсырья, но и для поддержания порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов», - цитирует главу Министерства ЖКХ региона Антона Велиховского интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Собранные жителями региона ели переработают в почвогрунт и, например, в элементы для детских площадок. А щепка используется, к примеру, для утепления растений или передается на конюшни и в приюты для животных, передает телеканал «360».