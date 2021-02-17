Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут по календарю, переносов не запланировано

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в срок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 17 февраля, стало известно, что никаких перемен в расписании матчей 1/8 финала Кубка России по футболу не ожидается. Все встречи пройдут в соответствии с регламентом и тем календарем, который уже был утвержден. Пресс-служба РФС сообщила, что перемен в расписании матчей 1/8 финала Кубка России не ожидается:

- Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.

При этом, отдельно была оговорена возможность того, когда встречу все-таки могут перенести:

- Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды, - отмечает "Р-Спорт".

В предстоящих поединках, которые станут первыми футбольными встречами в 2021 году, сыграют 16 клубов. Самый яркий поединок - это матч "Динамо" - "Спартак", который пройдет вечером 21 февраля на динамовской арене.

Ранее "КП" уже писала, как выглядит полное расписание матчей 1/8 финала Кубка России: поединки пройдут с 20 по 22 февраля 2021 года.