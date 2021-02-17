Михалков предложил лишать гражданства россиян за призывы ввести санкции против РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства россиян, которые призывают западные страны вводить против России санкции.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции и так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что такой подход поможет избежать массового заключения, лагерей и "постоянного смердения в пространство страны".

Михалков вспомнил, как в прошлом веке из Петрограда в Штеттин были перевезены 160 представителей интеллигенции, которых власть выслала из страны.

«Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин, и так далее», — сказал Михалков.

Ранее Михалков раскритиковал российских актеров, которые призывали в социальных сетях к протесту. Он огласил их гонорары и "пожурил" за то, что они жалуются на власть.