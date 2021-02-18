Деми Ловато рассказала о трех инсультах после передозировки наркотиками

Деми Ловато рассказала о трех инсультах и сердечном приступе после передозировки в 2018 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Деми Ловато сообщила, что перенесла три инсульта и сердечный приступ после почти смертельной передозировки наркотиков в 2018 году.

28-летняя звезда попала в больницу Лос-Анджелеса после рецидива. Она была трезвой шесть лет. Ловато рассказала о своей борьбе с зависимостью в документальном сериале YouTube «Танцы с дьяволом», а в новом трейлере поделилась подробностями о своей передозировке.

«У меня было три инсульта. У меня случился сердечный приступ. Мои врачи сказали, что у меня есть еще пять-десять минут...», - вспомнила страшный год певица.

Ловато сказала, что она все еще живет с последствиями передозировки, включая повреждение мозга и слепые пятна в ее глазах, которые мешают ей управлять автомобилем.

«Я прожила много жизней, как кошка. Я живу в девятой жизни», - пошутила певица.

Четырехсерийный документальный сериал «Танцы с дьяволом» режиссера Майкла Ратнера описывает выздоровление и карьеру Ловато после передозировки.

Это третий документальный фильм с участием Ловато. В фильме 2012 года «Оставайся сильным» рассказывается о ее выздоровлении после того, как она отменила тур с Jonas Brothers, из-за того, что попала в реабилитационный центр.

В фильме 2017 года «Просто сложно» Ловато призналась, что поступила нечестно в «Оставайся сильным» и находилась под влиянием кокаина во время съемок фильма.

Премьера фильма о Деми Ловато "Танцы с дьяволом" состоится на YouTube 23 марта 2021 года.