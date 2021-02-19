Доктор Мясников развеял миф об опасности кофе при проблемах с сердцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о том, что кофе может представлять опасность для людей, страдающих от проблем с сердцем.

- Я уже неоднократно говорил, что кофе безвреден для сердечников. Есть даже исследования, которые доказали, что кофе в разумных пределах позволяет снизить риск инфарктов и даже мерцательной аритмии. В общем, пейте кофе, если любите, - отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Мясников отметил, что норм по потреблению кофе в день составляет две-три чашки в день. Исключение здесь должны сделать люди, страдающие от проблем с печенью. Им можно выпивать аж по четыре кружки напитка, поскольку, по словам телеведущего, кофе оказывает целебное воздействие на этот орган.

Доктор отметил положительное влияние кофе при подагре, болезни Паркинсона и остеопороза, а также противораковые свойства данного напитка. Мясников также опроверг информацию о вреде растворимого кофе.

Накануне эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что кофе защищает головной мозг человека от старения.