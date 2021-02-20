Забивший "Спартаку" Даниил Фомин рассказал о везении "Динамо"

Фомин забил первый гол "Динамо" в игре на Кубок против "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское "Динамо" одержало победу со счетом 2:0 над "Спартаком" и прошло в четвертьфинал турнира. Первый мяч в этом поединке с 11-метровой отметки на 16-й минуте встречи забил полузащитник "бело-голубых" Даниил Фомин. Игрок положил начало победе своего клуба в кубковой встрече. После окончания поединка Фомин рассказал об итогах поединка:

- Плана играть на контратаках не было, мы хотели владеть инициативой. Повезло, что забили гол и после этого могли играть чуть пониже. Во втором тайме перетерпели и забили гол. Главное, что довели матчи до победы, — сказал Фомин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Фомин сказал, что подготовка к матчу против "Спартака" шла очень плотная. И главное, что удалось добиться нужного результата и пройти дальше. А кто будет следующим соперником - пока не важно, считает игрок:

- Готовились, что «Спартак» сыграет в четыре защитника. Главное, что выиграли. Главное — результат. Не видел момент с пенальти. Главное, что назначили пенальти, а потом я посмотрю момент и выскажу свою мнение. Сегодня была классная атмосфера, болельщики пришли в такую погоду. Нам это сыграло на руку. Жеребьевка кубка? Сейчас у нас «Ахмат» на очереди. Когда будет жеребьевка, тогда и обсудим.

Напомним, что именно сегодня, 20 февраля, начались матчи 1/8 финала Кубка России, которые продлятся до понедельника. Ранее из турнира уже выбыл "Зенит", который проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Остальные шесть поединков этой стадии турнира пройдут 21 и 22 февраля.