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Роман Вильфанд сообщил о потеплении в центральной России к концу февраля

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что с 26 февраля погода будет умеренно мягкой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Синоптики сообщили, что потепление придет в центр России в конце месяца

Синоптики сообщили, что потепление придет в центр России в конце месяца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К концу будущей недели, 26 февраля, в центр европейской части России придёт потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что аномальный холод сменится нормальной погодой.

- Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой, - сообщил Вильфанд агентству ТАСС.

Метеоролог также уточнил, что погода станет мягкой, но не весенней. Температура воздуха будет в пределах -2 ...-5 градусов.