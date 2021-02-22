Жириновский прокомментировал свою идею об ограничении веса россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свое предложение ограничить вес россиян.

- Лишний вес - один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни, - выразил он свое мнение в посте в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что политик в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что нужно решать проблему с ожирением в России.