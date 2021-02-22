Лошадь сбежала с ипподрома в Москве и устроила скачки по шоссе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В российской столице накануне лошадь сбежала с местного ипподрома. Животное выбежало на Ленинградское шоссе и устроила скачки по оживленной автомобильной дороге. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Произошел инцидент в минувшее воскресенье. Скачущую по московскому шоссе лошадь, запряженную в предназначенную для наездника легкую тележку – качалку, заметили очевидцы и успели заснять происходящее на видео. На опубликованных кадрах видно, что животное скачет у обочины дороги среди автомобилей.

Чем закончилось данное происшествие, и что с лошадью в настоящее время, пока что неизвестно.

Накануне сайт kp.ru писал о необычном ДТП в центре Санкт-Петербурга. Возле Троицкого собора конный экипаж врезался в иномарку. Карета, проезжая по Измайловскому проспекту, не справилась с управлением прямо у перехода на светофоре. Никто из участников аварии, в том числе лошади, к счастью, не пострадали.