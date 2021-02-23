В Грузии арестовали главу партии Саакашвили Ники Мелия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецназ в Тбилисси разобрал баррикаду в офисе грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и применил слезоточивый газ при задержании ее председателя Ника Мелия.

Как передает Первый канал Общественного вещателя Грузии, правоохранителям пришлось применить перцовый газ, чтобы разогнать сторонников партии, после чего удалось задержать оппозиционера. Периметр здания, в котором расположен офис партии, остается оцепленным.

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На улице находятся активисты, сторонники «Единого национального движения» и лидеры других оппозиционных партий, которые выступают с протестом против действий правоохранителей, но избегают столкновений с полицией.

На прошлой неделе, 17 февраля, Тбилисский городской суд санкционировал арест председателя партии за неуплату залога по делу о беспорядках. Соответствующие решение вызвало политический кризис в стране. На следующий день, на фоне разногласий с коллегами, премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил о своей отставке.