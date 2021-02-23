Украина планирует провести военные учения на границе с Крымом Фото: REUTERS

Украинские десантники в марте текущего года планируют провести учения вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Как передает «Укринформ», по словам украинского военного, цель предстоящих учений заключается в «совершенствовании способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья».

Наев уточнил, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны украинской армии проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы украинских войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и дальнейшее его уничтожение.

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке украинской армии к наступательным операциям в городских условиях. По его словам, такие учения необходимы для того, чтобы быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».