Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Владимир Путин Фото: REUTERS

Во вторник, 23 февраля, президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что данная дата дорога всем, кто искренне гордится героическими страницами истории страны. Об этом говорится на сайте столичной епархии Русской православной церкви.

Как отметил глава государства, россияне приумножают могущество державы ратной службой и трудовыми свершениями. Российский лидер также пожелал патриарху здоровья, успехов и воплощения в жизнь всех планов.

Напомним, ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что армия и флот нашей страны готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно. Глава государства также должен сегодня возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.