В День защитника Отечества, 23 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память погибших.

Российский лидер традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Напомним, ранее глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно. Российский лидер также поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества, отметив, что данная дата дорога всем, кто искренне гордится героическими страницами истории страны.