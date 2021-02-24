Швейцарские СМИ назвали вакцину «Спутник V» экспортным хитом Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» стала настоящим экспортным хитом, чему способствовали подтверждённая эффективность препарата, который был создан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

К такому выводу пришло швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung, которое отмечает, что российская вакцина имеет преимущества перед продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Как уточняет издание, в двух дозах «Спутник V» используются разные носители вируса, а эффективность препарата выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.

Среди еще одних плюсов российских вакцины, названных швейцарским изданием, отмечается ее доступность. За дозу препарата просят около 10 долларов.

«Все эти преимущества делают российскую вакцину "экспортным хитом"», — говорится в публикации Neue Zurcher Zeitung.

Напомним, в Японии оценили эффективность «Спутник V», и японский аналитик призвал задействовать российскую вакцину в стране в среднесрочной перспективе.