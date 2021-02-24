Умер Дмитрий Писаренко, актёр театра и кино

Актер Дмитрий Писаренко в фильме "Легкие шаги", 1989 г. Фото: kino-teatr.ru

Российский актёр театра и кино Дмитрий Писаренко скончался в своей квартире на 62-м году жизни, сообщает источник сайта KP.ru.

Родственник артиста сообщил в полицию, что приехал домой к Писаренко после того, как тот несколько дней не выходил на связь, но актёр не открывал дверь. Прибывшая полиция вскрыла квартиру и обнаружила Дмитрия Писаренко мёртвым. Сейчас по факту его смерти проводится проверка.

Источник KP.ru также сообщил, что родственник приезжал к актёру несколько раз в неделю и привозил продукты, поскольку Писаренко давно страдал от острого панкреатита.

Дмитрий Писаренко служил в Малом театре, а затем в Московском Новом драматическом театре и театре "Школа современной пьесы". Актёр стал известен благодаря своим ролям в фильмах "Царь Иван Грозный", "Ревизор", "Умирает душа" и "Золото".