Депутат Никонов ответил, нужно ли ставить памятник его деду, Вячеславу Молотову Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Внук легендарного председателя Совнаркома и министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, депутат российской Государственной думы Вячеслав Никонов объяснил, нужно ли ставить памятник его деду. В эфире Радио «Комсомольская правда» в пятницу, 26 февраля, политолог отметил, что не видит в этом необходимости.

- Многие считали моего дела великим деятелем, включая тех людей, с которыми он встречался, будь то Рузвельт, Черчилль или де Голль. Однако у него неоднозначная репутация в истории нашей страны. Установка памятника вызовет еще больше эмоций, чем установка памятника Дзержинскому. Наверное, не стоит этого делать, - сказал депутат в интервью Владимиру Торину.

Вячеслав Никонов отметил, что памятников Молотову было очень много, но в 1957 году его стали считать «врагом партии», поэтому большую часть монументов снесли. Они из сохранившихся памятников депутат Госдумы видел недавно в Крыму, в Никитском парке.

Вячеслав Никонов также ответил на вопрос о том, как он относится к образу своего известного дедушки.

- Как вы относитесь к образу своего деда? Понятно, что вы его любите, вы неоднократно об этом говорили. Но больше всех стоит именно его подпись на различных таких расстрельных документах.

В. Никонов:

- Потому что он был председателем правительства Советского Союза, в 30-е годы. И как председатель Совнаркома он был председательствующим на всех заседаниях Политбюро, где рассматривались эти списки. Поэтому, да, его подписи стоят под протоколами заседаний Политбюро, где утверждались эти списки.

- Что вы думаете по этому поводу?

В. Никонов:

- Невозможно оправдывать репрессии.