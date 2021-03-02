Песков: Илон Маск не ответил, зачем пригласил Путина в Clubhouse

14 февраля Илон Маск в своём Twitter предложил Владимиру Путину поговорить в Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не смог добиться от создателя Tesla и SpaceX Илона Маска уточнений о том, зачем он пригласил президента России Владимира Путина поговорить в Clubhouse, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Наверное, было какое-то недоразумение, так как мы задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Или оно не имеет отношения к Маску. Мы не получили никакого ответа, - ответил Песков журналистам.

14 февраля Илон Маск в своём Twitter предложил Владимиру Путину поговорить в Clubhouse, отметив на русском языке, что разговор стал бы для него честью.

15 февраля Дмитрий Песков заявил, что это предложение "очень интересно", но напомнил, что президент Путин не зарегистрирован в социальных сетях и не использует их. Через три дня Песков отметил, что в Кремле пытаются получить больше деталей о формате переговоров, которые предложил Илон Маск.