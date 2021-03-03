Дело бывшего первого замглавы Чехова, попавшегося на взятках, передано в суд

Дмитрия Фриша обвиняют в должностных и коррупционных преступлениях. Фото: Телеканал «Россия»

В Подмосковье завершено расследование по уголовному делу бывшего первого заместителя главы городского округа Чехов. Дмитрия Фриша обвиняют в должностных и коррупционных преступлениях. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области передали материалы в суд.

Обвинение Фришу предъявили по трем статьям: «получение взяток в особо крупном размере (от 8 до 15 лет), превышении должностных полномочий (до 4 лет), а также нарушение тайны переписки и иных сообщений (до 1 года исправительных работ).

- Следствием установлено, что в период с июля 2016 года по апрель 2018 года обвиняемый получал от коммерческих организаций, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий, взятки, - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, за покровительство застройщики платили Дмитрию Фришу взятки - деньгами и квартирами. В сумме первый замглавы меньше чем за два года получил 43 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемый, действуя в интересах коммерческих фирм, отчуждал муниципальное имущество, расположенное в городском округе, чем муниципальному образованию был причинен ущерб в сумме 62 млн рублей, - сообщают в СК.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены более 50 свидетелей, провели более 10 очных ставок, более 50 обысков и около 20 экспертиз.