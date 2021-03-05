Итоги матча «Динамо» - «Северсталь»: московская команда во второй раз проиграла в плей-офф КХЛ

Череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла команду московского "Динамо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу череповецких хоккеистов.

Встреча спортсменов состоялась на "ВТБ-Арене", наблюдать которую в живую смогли более четырех тысяч фанатов.

Так, в составе "Северстали" отличились нападающий Никита Гуслистов (16-я минута), Александр Петунин (31), канадец Шон Лалонд (36), финский спортсмен Йоонас Няттинен (44) и Владислав Кодола (54). У москвичей шайбы в ворота соперников забросили Вадим Шипачев (25) и Дмитрий Кагарлицкий (40).