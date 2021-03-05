Только 10% россиян довольны развитием своей карьеры

60% россиян недовольны своей работой Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 53% россиян планировали развитие своей карьеры на 10 лет, и только у 10% из них она пошла по намеченному пути. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, который проводился среди 10 тысяч человек из 857 городов России.

Только 5% респондентов отметили, что их карьера пошла куда лучше, чем они планировали. Около 38% сообщили, что их карьера сложилась хуже ожидаемого. При этом большинство из них оказались мужчины — 41%, недовольных своим положением женщин оказалось 34%.

Женщины строят карьерные планы чуть реже, чем мужчины — 51% против 54%. Однако они чаще мужчин говорят о том, что их карьера сложилась по плану или выше ожидаемого — 17 и 11% соответственно.

В ходе опроса выяснилось, что среди врачей и медицинских сестер больше тех, у кого все идет по плану или даже лучше — 29 и 28% соответственно. Также довольны сложившейся карьерой программисты, маркетологи, системные администраторы, дизайнеры и юристы.

Ранее опрос НАФИ показал, что 60% россиян недовольны своей работой. При этом граждане не спешат искать новое место работы и рассылать резюме.