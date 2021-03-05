Повышение пенсий с 1 апреля 2021 года: кого коснется индексация Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 апреля 2021 года в России будет произведена индексация социальных пенсий. Изменения коснутся некоторых категорий льготников.

Выплаты увеличат на 2,6%. Именно настолько, по подсчетам Росстата, вырос прожиточный минимум для данных категорий граждан.

Индексация затронет получателей социальных государственных пенсий. Эти выплаты получают граждане, которые не добрали стаж или пенсионные баллы до страховой пенсии. Например, инвалиды.

К данным категориям также относятся некоторые категории госслужащих, ветераны и инвалиды войны, Герои Советского Союза и Герои России. Люди, пострадавшие от техногенных катастроф, вдовы военнослужащих, родители погибших призывников и некоторые другие категории граждан.

После проведенного перерасчета размер средней социальной пенсии в стране вырастет почти до 10 тысяч рублей в месяц.

Дети-инвалиды будут получать в качестве выплат по 16 тысяч рублей, а инвалиды с детства – 11 тысяч рублей.

Сумма формируется без учета региональных доплат льготным категориям граждан. В некоторых субъектах страны доплаты превышают 10 тысяч рублей, пишет ФАН.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми, сообщает Rt.