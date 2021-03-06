В Раде Зеленскому предрекли судьбу расстрелянного Чаушеску Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, который был расстрелян в 1989 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.

Парламентарий ко всем прочему обвинил главу государства в построении фашистского режима в стране и добавил, что президент санкционировал создание спецбоевой группы из 20 человек.

Рабиновича считает, что задача этих людей будет заключаться в нападениях и физическом устранении неугодных властям журналистов и депутатов.

- Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил! Хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же! - высказался Рабинович.