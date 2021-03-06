В Госдуме предложили ввести выплаты семьям, в которых дети учатся дома Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин указал на необходимость введения выплат семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.

Как пояснил парламентарий, родители в данном случае частично берут на себя функцию государства, таким образом они позволяют бюджету экономить средства.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», - заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой», добавив, что новые поправки не предусматривают подобную возможность.

Смолин напомнил, что на сегодняшний день регионы самостоятельно принимают решение по вопросу о выплатах, отметив, что в прошлом году только шесть российских субъектов помогали таким семьям.

Член Совета Общественного движения «Образование - для всех» Владимир Лазуткин указал на то, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, а также им не предоставляют скидки на железнодорожные и авиабилеты.

По данным Министерства просвещения, на начало этого учебного года на домашнюю форму образования перешли более 16,5 тысячи детей.