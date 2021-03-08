Норвежский журналист раскритиковал Арсена Авакова за слова о русском языке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист из Норвегии Бьёрн Нистад раскритиковал украинского министра внутренних дел Арсена Авакова за его слова о русском языке. Свое мнение по этому поводу журналист выразил в понедельник, 8 марта, в статье для издания Resett.

Арсен Авакова накануне предложил организовать вещание украинских телевизионных каналов на русском языке по всему миру, поскольку, по его мнению, русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Глава МВД Украины назвал русский язык «степным наречием», предложив отныне называть его «слобожанским».

Бьёрн Нистад отметил, что эта история крайне нелепа, но вместе с тем трагична, ведь украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего, что имеет отношение к России.

- Это как если бы немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и культурой, начали бы заявлять, что их язык ничуть не немецкий и близко на него не похож. И пытались бы создать другой язык, антинемецкий, - отметил норвежский журналист.

Бьёрн Нистад напомнил, что украинская интеллигенция при содействии Польши построила собственный язык на основе польской грамматики и заимствований.