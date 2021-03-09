В России впервые с 3 октября выявили менее 10 тысяч заражённых коронавирусом за сутки

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 9 931 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 9 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Среди заболевших у 10,9% не было никаких проявлений болезни. Общее число заразившихся в стране достигло 4,32 миллиона человек. Сегодня, 9 марта, заражённые выявлены в 84 регионах из 85.

Регионами с наибольшим числом случаев заражения COVID-19 за сутки стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там выявлено 1 066, 941 и 523 пациента с коронавирусом соответственно.

От заражения коронавирусом и сопутствующих болезней за сутки в России погибли 336 человек. За всё время эпидемии коронавируса в стране от вируса скончались 89 809 человек.

Выписался после прохождения лечения ещё 9 931 человек, а всего за время пандемии коронавируса врачи смогли вылечить 3 932 177 человек.