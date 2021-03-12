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Политика12 марта 2021 12:46

МИД РФ потребовал от США обеспечить въезд российской делегации на сессию ООН

Противоправная визовая практика Вашингтона мешает работе комиссии по разоружению, считает Мария Захарова
Антон Беспамятных
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Россию требует от США обеспечить въезд своей делегации на сессию ООН

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от США, как от страны, где находится штаб-квартира ООН, обеспечить въезд российской делегации на сессию.

Захарова сообщила, что Россия отправляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк своих экспертов, но в 2021 году эта практика прервалась. Тогда правительство США приняло решение не выдавать въездную визу главе российской делегации и продолжает это делать до сих пор.

Представитель МИД РФ заявила, что такие сессии не имеют смысла без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов от государств-членов ООН.

- И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она добавила, что противоправная визовая практика властей Соединенных Штатов мешает содержательной работе в комиссии ООН по разоружению.

Ранее появилась информация, что Россия проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Об этом рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.