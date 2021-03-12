WhatsApp ускорит голосовые сообщения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики WhatsApp готовят модернизацию мессенджера.

В приложении станет доступна опция, при помощи которой можно будет ускорить воспроизведение голосовых сообщений в два, а может и три раза. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo.

Отмечено, что речь пока идет о двукратном ускорении, которое понадобится, например, при прослушивании длинных аудиозаписей.

В данный момент опция находится на разработке и подробности реализации не распространяются. Идея разработчиков может увидеть свет уже через несколько месяцев. Она будет доступна и для Android, и для iOS.

Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Приложение, являющееся для WhatsApp конкурентом, позволяет ускорить свои аудиозаписи в несколько раз. Пользователи отмечают, что данная функция сильно экономит время при прослушивании голосовых сообщений.