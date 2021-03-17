Суд арестовал члена исполкома ОКР Алексея Власенко по делу о мошенничестве Фото: Андрей МИРЕЙКО

Басманный суд Москвы арестовал президента Федерации России по прыжкам в воду и члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - приводит ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, члена исполкома ОКР арестовали на срок до 16 мая.

Власенко был задержан во вторник, 16 марта. Следствие запросила арестовать члена исполкома ОКР на два месяца.

Суть обвинений, предъявленных президент Федерации России по прыжкам в воду, не раскрывается. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Алексей Власенко – заслуженный мастер спорта. Федерацию России по прыжкам в воду он возглавляет с 2010 года. Кроме того, является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания и международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов, а также входит в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.