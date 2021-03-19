Взрыв в жилом доме в Химках: под завалами могут быть дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 19 марта, взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках, после чего загорелось пять квартир.

Как сообщают в МЧС России, по прибытию экстренных службах на место происшествия, стало известно об обрушении межкомнатных перегородок, под завалами могут находиться два ребенка.

«Подразделения прибыли, разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами, по предварительным данным под завалами могут находится два человека», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве сообщают, что по прибытию первого подразделения в 10.35 по московскому времени было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв произошел в подмосковных Химках, в пятницу, 19 марта, в 10:24 по московскому времени на улице Зеленая, дом 16. На место происшествия выехали две единицы техники и десять человек.