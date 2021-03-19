Совбез Украины ввел санкции против Януковича. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера страны Николая Азарова и ряда российских граждан, включая главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом в пятницу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он озвучил также и другие имена чиновников, попавших под политические рестрикции.

"Я зачитаю сейчас список лиц, против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренные действующим законодательством: Абисов Сергей Вадимович, Азаров Николай Янович, Аксенов Сергей Валерьевич, Бобков Александр Михайлович, Грицай Валерий Николаевич, Затулин Константин Федорович, Зима Петр Анатольевич, Иванцов Андрей Геннадьевич, Кирилин Олег Геннадьевич,< .... > Чичилимова Ольга Анатольевна, Янукович Виктор Федорович", - заявил он во время брифинга.

Данилов также подчеркнул, что ограничения введены и против бывших милиционеров, "предавших присягу" и работающих в РФ или в Крыму.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. До этого он был премьер-министром страны с 2002 по 2007 год.

До входа в верхние слои власти Украины он занимал должность председателя Донецкой области государственной администрации (с 1997 по 2002 год).