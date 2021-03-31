Австрия может закупить вакцину "Спутник V" на следующей неделе

Австрия может закупить российскую вакцину "Спутник V" уже на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Австрия уже на следующей неделе может закупить у России вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом рассказал австрийский канцлер Себастьян Курц после рабочей встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским.

- Мы находимся "на последних метрах" (заключения сделки), и на следующей неделе, вероятно, может последовать заказ "Спутника V", — приводит слова Курца ТАСС.

В настоящее время стороны все еще согласовывают детали сделки.

30 марта Себастьян Курц уже заявлял о планах по закупке "Спутника V". В вопросе препаратов от коронавирусной инфекции не должно быть геополитических шор, прежде всего важна эффективность и безопасность заявил он.

До этого Курц обращался к Европейскому агентства лекарственных средств и категорически настоял на регистрации российской вакцины "Спутник V". Он посоветовал ЕМА регистрировать все безопасные препараты.