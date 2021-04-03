«Это небо и земля»: блогерша из Киева рассказала о преимуществах жизни в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко сравнила условия жизни в Москве и Киеве после переезда в Россию. Девушка резко высказалась о жизни на родине, заявив, что Россия и Украина — это как «небо и земля».

- Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, - заявила Лиза Василенко в интервью YouTube-каналу «Пушка».

Девушка рассказала о бездействии полицейских на Украине, которые не приехали на вызов после того, как ее избили. По словам блогерши, украинские стражи правопорядка сослались на то, что «у них выходной» и посоветовали обратиться в полицию в другой день.

Украинка отметила, что из-за переезда в Россию соотечественники ее травят и обвиняют в «предательстве родины»

Лиза Василенко объяснила, что украинская молодежь переезжает в российскую столице, поскольку на родине им абсолютно «нечего делать», и добавила, что Москва дает новые возможности, которых на Украине крайне мало.