Путин подписал закон о назначении гражданских на должности высших офицеров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает главе государства право назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности. Документ в понедельник, 5 апреля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная мера будет распространяться на федеральные органы власти России, деятельностью которых руководит президент. Закон вносит поправки в федеральный закон об обороне.

В пояснительной записке к документе уточняется, что назначение гражданских лиц на должности высших офицеров не будет являться основанием для частичного приобретения ими статуса военных. То есть это не повлечет за собой обязательств со стороны властей по предоставлению таким лицам соцгарантий для военнослужащих и их семей.

Новый закон, подписанные Владимиром Путиным, призван устранить правовую неопределенность, которая существует в настоящее время, и установить полномочия главы государства по назначению гражданских на должности высших офицеров и их освобождению от этих должностей.